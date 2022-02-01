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Білий дім підтвердив розробку санкцій проти російської еліти на випадок вторгнення в Україну

Йдеться як про наближених до Кремля людей, так і про їхніх родичів. 

Білий дім підтвердив розробку санкцій проти російської еліти на випадок вторгнення в Україну
Фото: EPA/UPG

США готові ввести персональні санкції проти найближчих до Кремля людей в разі вторгнення в Україну.

Цю інформацію офіційно підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 31 січня.

"Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російської еліти, так і для членів їхніх родин, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Ці зусилля здійснюються у співпраці з союзниками та партнерами", – зазначила вона.

Люди, про який йде мова і які можуть стати підсанкційними, за визначенням Псакі, "входять до найближчого кругу Кремля та грають роль в ухваленні урядових рішень, чи, щонайменше, є співучасники дестабілізуючої поведінки Кремля". 

Речниця Білого дому додала, що багато з цих людей мають тісні фінансові звʼязки із Заходом, тож потрапляння під санкції нанесе їм шкоду через звʼязок із західними фінансовими системами. 

"Ми розробили конкретні санкціонні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин", – ще раз підкреслила Джен Псакі. 

Впровадити санкції проти компаній та людей, тісно повʼязаних із Кремлем, у випадку вторгнення обіцяла і Великобританія

Нагадаємо, західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна

Деталі економічних наслідків для Росії вже оприлюднив Білий дім: зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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