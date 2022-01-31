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Байден визначився з кандидатурою посла в Україні, але чекає на схвалення Києва - CNN

За інформацією ЗМІ, Байден планує призначити на цю посаду нинішнього посла США в Словаччині Бріджит Брінк. 

Байден визначився з кандидатурою посла в Україні, але чекає на схвалення Києва - CNN
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

Президент США Джо Байден визначився з кандидатурою посла в Україні, але його адміністрація все ще чекає на офіційне схвалення від української сторони. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в США та Україні.

За словами одного з джерел, Байден планує призначити на цю посаду нинішнього посла США в Словаччині Бріджит Брінк. Президент США поки офіційно не висунув її кандидатуру, оскільки не отримав згоди на це від уряду України.

Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN у понеділок, що український уряд все ще розглядає кандидатуру Брінк. Високопоставлений чиновник зазначив, що США запропонували кандидата на посаду посла близько тижня тому, і зараз дипломат проходить стандартну перевірку.

Як зазначає видання, отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартної процедури вибору послів і зазвичай може тривати від кількох днів до кількох тижнів. 

Нагадаємо, США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович.

В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".

Йованович прибула в Україну в 2016 році на зміну Джеффрі Пайєтту. До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла в Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала в посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і Києві.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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