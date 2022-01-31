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США готові будь-якої миті розгорнути свої війська у Східній Європі

США можуть тримати свої сили в режимі бойової готовності "ще якийсь час".

Сполучені Штати готові будь-якої миті розмістити свої війська у Східній Європі, заявила в понеділок постпред США при НАТО Джуліан Сміт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Готові розгорнути війська будь-якої миті", - заявила Сміт в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV.

За її словами, США можуть тримати свої сили в режимі бойової готовності "ще якийсь час".

Вона зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати діалог із Москвою, незважаючи на проблемні стосунки зараз.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі, аби посилити присутність країн НАТО у цьому регіоні. Йдеться про 8500 солдатів США, які були приведені у підвищену боєготовність з 24 січня. Наказу про відправку військ наразі не надходило.

Нагадаємо, Міноборони України заявляє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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