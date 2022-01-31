Швеція не буде евакуйовувати з України працівників свого посольства

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде під час телефонної розмови з очільником українського МЗС.

Міністри закордонних справ України та Швеції провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію з російською агресією.

Як повідомляє пресслужба МЗСУ, міністри обговорили спільні кроки для протистояння агресивним діям Росії, а також питання нових санкцій ЄС проти РФ.

"Глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу “жодних рішень щодо України без України", – йдеться у повідомленні пресслужби МЗС. – Вона також запевнила Дмитра Кулебу в активній підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом".

Анн Лінде запевнила українського колегу, що Швеція не буде евакуйовувати співробітників та членів їхній сімей із посольства в Києві.

Як ми вже повідомляли, США, Велика Британія, Німеччина та Австралія заявили про те, що частина їхніх співробітників може покинути Україну.

Канада порадила своїм громадянам виїхати з України через загрозу військових дій.

Польща, Угорщина, Франція, Латвія і Грузія заявили, що не планують евакуйовувати своїх дипломатів у разі вторгнення РФ в Україну.