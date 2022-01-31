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Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Британії, Польщі, Нідерландів, - Кулеба

"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у "нормандському форматі".

Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Британії, Польщі, Нідерландів, - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він заявив на брифінгу

"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - сказав Кулеба.

Він додав, що глави дипломатії низки центральноєвропейських країн також перебуватимуть в Україні наступного тижня.

"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у "нормандському форматі", - зазначив Кулеба.

Міністр пояснив, що ще минулого року закликав усіх партнерів приїхати до України в гості саме у січні-лютому, насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні посадові особи.

Нагадаємо, раніше Кулеба наголосив, що сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки на тлі загрози вторгнення Росії. Про це, за словами голови МЗС, свідчать, зокрема, візити іноземних делегацій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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