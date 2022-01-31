Дума розгляне звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" 14 лютого, – РБК

Державна дума Російської Федерації може ухвалити рішення щодо звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" 14 лютого. Цього дня заплановано засідання Ради Думи.

Про це повідомляє агентство РБК з посиланням на два джерела в апараті нижньої палати парламенту.

Коментуючи інформацію про можливий розгляд питання 14 лютого, представник президента Дмитро Пєсков сказав, що не має її підтвердження. "Це потрібно звертатися до Думи", – додав він (цитата за "РИА Новости").

З ініціативою визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР" виступила група депутатів від КПРФ. Вона внесла до Держдуми проєкт звернення до Путіна.

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їх [республік] народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік", – пояснювали депутати.

Минулого тижня Путін доручив проаналізувати ідею про перерахунок соцвиплат та пільг мешканцям "ДНР" та "ЛНР" з російськими паспортами. Соцвиплати мають перерахувати через портал держпослуг без надання даних про прописку.

У МЗС України ідею про російські виплати мешканцям ОРДЛО назвали це черговим порушенням суверенітету нашої держави. В українському відомстві наголосили , що ця ініціатива спрямована на продовження примусової інтеграції населення окупованих територій у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

Нагадаємо, голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.