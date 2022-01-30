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Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення

"Це є черговим порушенням суверенітету України".

Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Фото: EPA/UPG

Мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей з російськими паспортами хочуть надати соціальні виплати та пільги за кошти бюджету Росії. У МЗС назвали це черговим порушенням суверенітету України.

На сайті Кремля зазначено, що з ініціативою про соцвиплати виступив президент РФ Володимир Путін.

Для отримання виплат потрібно подати заяву через єдиний портал державних та муніципальних послуг РФ – без вказівки реєстрації за місцем проживання на території Росії.

У МЗС зазначили, що ця ініціатива спрямована на продовження примусової інтеграції населення окупованих територій у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

“Прикметно, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям”, – йдеться у повідомленні.

Тому Україна вимагає від Росії скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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