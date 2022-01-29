Правоохоронці Донецької, Житомирської, Київської та Кіровоградської областей викрили кілька злочинних груп, учасники яких займалися виготовленням, пересиланням та збутом наркотиків.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Одного з фігурантів затримано на спробі підкупу поліцейського за непритягнення до відповідальності за кримінальний бізнес.

Працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили, що група осіб вирощує канабіс, перероблює та розповсюджує марихуану на території столиці та Київщини. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Причетними до протиправних дій виявились двоє мешканців Києва – 40-річний судимий за розбій чоловік та його 46-річна співмешканка, а також двоє жителів Бориспільського району Київщини - 63-річний чоловік і 53-річна жінка. За місцем проживання найстаршого з фігурантів зловмисники обладнали теплицю, де вирощували коноплі. Урожай сушили, подрібнювали, фасували та збували готовий наркотовар.

Під час обшуків вилучено кілька кілограмів марихуани, насіння конопель, різну зброю з набоями без дозвільних документів, а також реактивну протитанкову гранату зі знищеним серійним номером. Речові докази направлено на проведення експертизи, за результатами якої буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігурантів та оголошено про підозру.

У сусідньому регіоні, на Житомирщині викрили організовану групу, яка промишляла оборудками з амфетаміном. 30-річний раніше судимий мешканець Житомира залучив до кримінального бізнесу 26-річну знайому, довіривши їй роль розповсюджувача товару серед молоді. 32-річний житомирянин займався постачанням прекурсорів, замовляючи в Інтернет-мережі, та доставкою їх 33-річному «колезі», який готував наркопродукцію до вжитку.

З метою конспірації приміщень для виробництва психотропної речовини спільники облаштовували їх на території приватних домоволодінь чи гаражів, постійно змінюючи адреси лабораторій. Товар збували клієнтам оптовими та роздрібними партіями.

Правоохоронці провели оперативні закупки в учасників ОЗГ. Експертиза підтвердила, що придбана речовина – амфетамін. Тож після виготовлення чергової партії наркотику, зловмисників затримали “на гарячому”. У фігурантів вилучено прекурсори, обладнання, ваги, готівку та чималу кількість готової до вжитку психотропної речовини.

Одному з учасників злочинної групи слідчі поліції вручили підозру за пересилання прекурсорів та збут наркотиків, трьом іншим також інкриміновано пересилання прекурсорів, виготовлення, зберігання і збут наркотиків та утримання лабораторії у складі організованої злочинної групи. Головний фігурант наразі в слідчому ізоляторі, його спільники – під домашнім арештом.

На Донеччині задокоментували збут амфетаміну, PVP-солей та марихуани. Як встановили правоохоронці, 20-річний мешканець Вугледара замовляв великі партії наркотиків через телеграм-канали, отримував їх поштовим зв’язком та постачав своєму 37-річному спільникові. Наркотовар поплічники фасували на дози та збували наркозалежним шляхом закладок, через соцмережі та з рук в руки. За тиждень злочинного промислу дилери розповсюджували 1-1,5 кг амфетаміну та солей.

Працівники внутрішньої безпеки, управління карного розшуку, слідчі та бійці КОРДу за місцем проживання фігурантів провели обшуки. За результатами заходів вилучено майже 300 згортків з наркотиками, кущі конопель, 1700 доларів, майже 62 000 гривень, банківські картки, «чорнові» записи, мобільні телефони, оргтехніку та пістолети з набоями.

На Кіровоградщині 35-річний житель міста Долинська систематично постачав амфетамін та марихуану 41-річному мешканцю одного із сіл Кіровоградського району, який фасував товар та передавав 31-річному подільникові для реалізації наркозалежним. Збували наркотики із гаражного приміщення, один чек коштував 300 гривень, а зіп-пакет вагою 2,5 грами – 2 500 гривень.

Спільно зі слідчими та поліцією особливого призначення проведено санкціоновані обшуки, вилучено амфетамін, врожай конопель, марихуану, гроші, пістолет та рушницю. Фігурантам оголошено про підозру за зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

У тому ж регіоні затримали учасників наркосиндикату, які збували наркотики у великих розмірах. 56-річний раніше судимий організатор та його шестеро спільників щодня постачали наркозалежним Кропивницького майже сотню доз різного наркотовару.

На обшуках правоохоронці вилучили амфетамін, прекурсори, автомобілі та 240 000 гривень готівки. Шести фігурантам слідчі поліції вручили підозри за створення та участь у злочинній організації та збут наркотиків цим угрупованням.

Станом на сьогодні у всіх кримінальних провадженнях триває досудове розслідування: вивчаються докази, очікуються результати експертиз, встановлюються можливі спільники.