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Колишні військкомати хочуть перетворити на “Мілітарі ЦНАПи”

Пілот відпрацьовують на прикладі одного з центрів комплектування у Києві.

Колишні військкомати хочуть перетворити на “Мілітарі ЦНАПи”
Фото: dyvys.in

Міністерство оборони України готує пакет рішень, щоб перетворити колишні військкомати на аналоги ЦНАПів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час доповіді на “Годині запитань до Уряду”, пише "Урядовий портал".

Пілотний проєкт такого “Мілітарі ЦНАПу” відпрацьовують на прикладі одного з центрів комплектування у Києві.

“За нашим задумом, екс-військкомати мають перетворитися на зручні рекрутингові центри. Зокрема, для потреб Тероборони. Для цього спільно з Мінцифри ми вже підготували проект, який поєднає центр комплектування і цивільний ЦНАП”, – зазначив Резніков.

Окрім того, в Україні триває робота над розробкою законопроєкту про Сили Кібероборони.

Резніков зазначив, що це новий напрям, який збільшить спроможності України.

Нагадаємо, під час “Години запитань до Уряду” Резніков також відзвітував у парламенті щодо ситуації зі стягненням Росією військ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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