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Рятувальники завершили пошукові роботи на місці вибуху газу в Запоріжжі

Співробітники ДСНС і комунальники продовжують розбирати завали.

Фото: ДСНС

Рятувальник завершили завершили пошукові роботи на місці вибуху газу в чотириповерховому житловому будинку в Запоріжжі. Він стався о 04:04 28 січня. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, пошкоджено 7 квартир.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, зараз рятувальники разом із комунальними службами фіксують несучі конструкції третього поверху будівельними домкратами, продовжується розбір завалів.

Біля будинку, де стався вибух, розгорнули мобільний пункт обігріву. Мешканцям надають допомогу психологи ДСНС. 

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки задля недопущення мародерства. Місцева влада вирішує питання щодо тимчасового розселення людей.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Фото: ДСНС

Фото: запоріжжя, вибух газу

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Як повідомляли, вибух без наступного горіння стався сьогодні о 04:04 у квартирі на другому поверсі. З третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє – постраждали.

Нагадаємо, вранці 27 листопада у м. Нова Одеса Миколаївської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на 5 поверсі. У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

Внаслідок вибуху загинуло три особи та ще три постраждало. Одного постраждалого було госпіталізовано з перелом передпліччя. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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