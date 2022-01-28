Друга петиція до президента із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну кількість підписів

Для того, щоб назбирати 25 000 підписів, знадобилось 62 дні.

Вже друга петиція із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками набрала на сайті президента України необхідні 25 000 голосів.

Про це повідомила авторка петиції Олена Шевченко, пише НВ.

За її словами, 25 000 голосів назбиралося за 62 дні.

Аналогічне звернення набрало необхідні підписи і в 2020 році. Тоді Володимир Зеленський обіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації.

В січні сього року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила переконання, що Верховна Рада ратифікує Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала її. У 2016 році спроба ратифікувати цей документ провалилася через поняття "гендер" і "сексуальна орієнтація", які присутні в ньому.

При цьому в українському законодавстві вже є поняття гендерної ідентичності. У 2015 році Рада прийняла закон, який забороняє дискримінацію у сфері праці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. У січні 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначав, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції українським парламентом дуже низькі.