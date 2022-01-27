Патрульна поліція показала відео затримання строковика Нацгвардії, який розстріляв колег

Керівник Патрульної поліції Євгеній Жуков оприлюднив відео затримання нацгвардійця Артема Рябчука, який вчинив стрілянину на "Южмаші" та вбив пʼятьох людей.

"Багато розписувати не буду. Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший экіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін. Максимальний контроль. І... людяність, який би не був стрілець", – підписав він відео в Facebook.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу "Рада" уточнив, що стан двох з пʼяти поранений важкий. Одна із загблих – охорониця "Южмашу". Затриманому проведуть психіатричну експертизу, щоб визначити, чи він осудний.

В соцмережах тим часом поширюють відео, зняте під час розмови Рябчука із правоохоронцями після затримання. Він описує хід злочину. Мотиву на записі він не говорить.

Нагадаємо, серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.