Поліція Київщини з'ясовує обставини смертельної ДТП у Білій Церкві ввечері 26 січня, внаслідок якої загинув офіцерЗСУ .

Пресслужба відомства повідомляє, що близько 20:00 по бульвару Олександрійському в місті Біла Церква 21-річний військовослужбовець на автомобілі Skoda наїхав "на пішохода 2000 р.н"."Від отриманих травм пішохід - лейтенант Збройних Сил України - загинув до приїзду медиків", – сказано в повідомленні.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчі та військові.

Деталі наразі невідомі.

Як повідомляли, в ніч на 27 січня на "Южмаші" в Дніпрі 20-річний солдат-строковик розстріляв своїх колег з автомата. Повідомляють про шістьох загиблих і чотирьох поранених.