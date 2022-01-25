У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим, – Палатний

Керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» Артур Палатний закликає терміново, вже з лютого збільшити фінансування оборонної галузі, зокрема «розморозити» підвищення зарплат військовим. Він вважає, що фінансування оборонної галузі має стати ключовим пріоритетом на цей рік, повідомляє сайт «УДАРу».

«Загроза широкомасштабного російського військового наступу на Україну вимагає консолідації зусиль в обороні нашої країни. Безпрецедентна підтримка наших західних партнерів має доповнюватися зусиллями української влади у мобілізації внутрішніх ресурсів для посилення нашого оборонного потенціалу. Пріоритетом у бюджеті на цей рік має стати оборона країни. Звертаємося до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з вимогою переглянути держбюджет 2022 та вже з лютого збільшити видатки на оборону та на підвищення зарплат», – заявив Палатний.

Зокрема, він вважає неприпустимим, що зарплати військовослужбовцям востаннє збільшувалися ще на початку 2019-го, а наступне підвищення, за указом президента Зеленського, заплановане лише на 2023 рік. Крім того, з 2020 року до 20 разів зменшили розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань. Раніше ці виплати дорівнювали місячному грошовому забезпеченню (від 10 500 грн), а зараз – лише окладу за звання (530-1500 грн), каже він.

«Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці. Грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні становить лише 73%. У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників», – зазначив Палатний.

Також керівник виконкому «УДАРу» підкреслив, що останніми роками спостерігається стагнація в питанні переозброєння армії. Державне оборонне замовлення хронічно не виконується. В бюджеті на цей рік на безпеку та оборону закладено рекордно велику суму – 320 млрд грн, або 6% ВВП. Але безпосередньо на оборону виділено лише 133 млрд.

«Від фінансування потреб оборони залежить не лише наша здатність захистити кордони та українців, а й можливість запобігти широкомасштабному наступу російського агресора. Ворог має розуміти, що ціна наступу для них буде високою», – зазначив Артур Палатний.