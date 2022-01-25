Лише представники фракції "Слуга Народу" не підтримали пропозицію щодо збільшення фінансування армії в умовах можливої агресії Росії.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, передає з парламенту спеціальна кореспондентка LB.ua.

"На сьогодні окремим членам уряду заборонено казати про необхідність потреб. Під час нашої зустрічі вони були більш відверті. І коли я взяв слово для виступу, практично всі представники влади підтвердили, що вимоги, які накреслили представники "Європейської Солідарності", були підтримані всіма фракціями демократичної пропозиції, крім монобільшості", – зазначив Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що його фракція ініціюватиме звернення з вимогою дати оцінку такої поведінки народних депутатів з провладної більшості.

Депутати від "Європейської Солідарності" 24 січня подали законопроєкт № 6542 про перерозподіл 50 млрд грн у бюджеті на користь Міністерства оборони, що дозволить збільшити зарплати військових до 40 тис. грн, а видатки на закупівлю озброєння – удвічі.

Документ зокрема пропонує перерозподілити на армію частину грошей виділених на утримання автодоріг державного значення (17 з 58 млрд грн), ремонт і утримання автодоріг місцевого значення (10 з 24 млрд грн). При цьому зменшені видатки на автодороги відповідатимуть рівню 2019 року. Також на оборону пропонується віддати 23 млрд грн, наданих Україні у 2021 році від МВФ у межах програми спеціальних прав запозичень. Крім цього, проєкт зобов’язує уряд виділити з резервного фонду Державного бюджету 300 млн грн на потреби організації територіальної оборони. Автори проєкту звертають увагу, що виділені чинним бюджетом на потреби Міноборони 133,5 млрд грн становлять лише близько 60% від того, що просило оборонне відомство на 2022 рік.