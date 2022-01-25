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Пріоритетом має бути захист країни, а не ремонт доріг, - Тимошенко

Нардепка нагадала, що армія тотально недофінансована.

Пріоритетом має бути захист країни, а не ремонт доріг, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила подробиці зустрічі лідерів фракцій з Міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовими військовими щодо загрози повномасштабного військового вторгнення.

«Зараз ми почули заспокійливі слова, але це нічого не означає. Ми як країна не маємо права покладатися на випадок. Нам потрібно було давно готуватися за всіма напрямами, як захищати країну. Наша армія фундаментально недофінансована. І коли постало питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси на армію, ми почули відповідь від влади, що для них важливіше будувати й ремонтувати дороги. Тому я хочу нагадати, що для нас захист країни – це абсолютний пріоритет!» – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що «Батьківщини» пропонує створити уряд Національної єдності, який має впоратися з кризою всередині країни та допоможе протистояти зовнішньому ворогу.

«Те, що сьогодні відбувається в економіці, енергетиці, з інфляцією й тарифами – це все страшно. І тому наша команда вийшла з ініціативою створення уряду Національної єдності. Це реальне єднання з конкретною програмою дій для країни, для людей, для оборони, для місцевого самоврядування. Допоки ми будемо терпіти хаос всередині країни, нам важко буде захистити наші кордони», – вважає Юлія Тимошенко.

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