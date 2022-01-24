Кабмін відкликав з Верховної Ради законопроєкт про перехідний період, - ЗМІ

Формальним приводом для цього стала необхідність внесення змін відповідно до рекомендацій Венеційсьої комісії.

Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроєкт щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела та документи.

Співрозмовник видання зазначив, що це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук відкликання законопроекту пояснила необхідністю внести до його тексту зміни, щоб втілити рекомендації Венеційської комісії. За її словами, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати законопроект.

Комісія дійсно у своїх рекомендаціях вказувала на необхідність внесення змін у законопроєкт. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

"Інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію – Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля", - пише видання.

Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту у “нормандському форматі”, за даними ЄП, наразі немає.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що в разі ухвалення Києвом закону про основи державної політики перехідного періоду Москва вважатиме, що Україна вийшла з мінських домовленостей.

Нагадаємо, законопроєкт про перехідний період був схвалений урядом в серпні. Він має на меті визначити базові засади ("червоні лінії") деокупації та реінтеграції; уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; впорядкувати та осучаснити існуючу профільну термінологію, а також запровадити поняття, які розкривають його новели — терміни перехідна юстиція, конвалідація, тимчасова окупація.

Крім того, документ має розподілити регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців; посилити соціальний зв’язок з тимчасово окупованими територіями; запровадити елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією та інше.

Також пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувані території, реінтеграція деокупуваних територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Венеційська комісія у висновку зазначила, що проєкт закону пропонує створити лише загальну правову рамку для різноманітних заходів перехідного періоду, через що чітко передбачити вплив цього закону у разі ухвалення не є можливим.

Натомість виконання рамкового закону у багатьох деталях залежатиме насамперед від імплементуючих законів та підзаконних актів, які необхідно буде розробити в майбутньому.

"Через загальні та розмиті норми... проєкт більше нагадує політичні вказівки, ніж нормативно-правовий акт", – зазначається у висновку комісії.