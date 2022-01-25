Попри те, що дані української та розвідок країн-партнерів збігаються, є різниця у їхній оцінці.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що станом на сьогодні підстав для повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає. Попри те, що дані української та розвідок країн-партнерів збігаються, є різниця у їхній інтерпретації.

Про це голова Міністерства оборони заявив журналістам у кулуарах Ради, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Розвідки встановлюють факти накопичення підрозділів збройних сил Російської Федерації вздовж наших кордонів на постійній основі. Факти, які фіксуються нашою і розвідками наших країн-партнерів, абсолютно збігаються. Але оцінки трохи різні", – сказав Олексій Резніков.

За словами міністра оборони, кількісне накопичення військ РФ біля українських кордонів приблизно відповідає тому, що було перед Великоднем (у квітні, – ред.) минулого року. Сухопутна компонента становить 109 тис. військовослужбовців вздовж всієї лінії кордону України з Росією плюс адміністративна межа з Кримом. Разом із морською та авіаційною компонентами "буде трохи більше".

"Оцінюємо ситуацію на відстані 200 км від кордону. Вони постійно то підтягують, то відводять війська, проводять навчання. Можу абсолютно точно сказати: станом на сьогодні ударного угруповання, яке могло б здійснити силове вторгнення в Україну, російські збройні сили не створили", – заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, першими про нове скупчення російських сил поблизу кордонів України повідомили західні медіа наприкінці жовтня 2021 року. Спочатку про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".