Франція, Латвія, Польща, Угорщина і Грузія не планують евакуювати дипломатів з України (оновлено)

Глави міністерств закордонних справ Латвії, Польщі, Угорщини і Грузії заявили, що їхні відомства не розглядають питання евакуації своїх представників з України на тлі загрози російського вторгнення.

Заяву такого ж змісту оприлюднило посольство Франції в Україні.

"Ми взяли до відома повідомлення Сполучених Штатів щодо репатріації неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей. В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати", – йдеться в документі.

Французькі дипломати запевнили, що продовжують консультації з усіма партнерами, особливо європейськими, і "готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки".

Керівник литовського відомства Едгарс Рінкевичс зазначив, що посольство Латвії в Києві має всі передбачені міжнародним правом плани з евакуації та буде готове застосувати їх у разі потреби. Наразі ж глава МЗС Латвії закликав своїх громадян утриматися від поїздок до України без нагальної потреби.

Його польський колега Павел Яблонський заявив, що посольство Польщі в Україні залишається відкритим, а евакуація його співробітників наразі не планується.

За словами Яблонського, міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наголосив, що оцінка ситуації в Україні не є абсолютно однаковою для кожного союзника по НАТО і що немає повного консенсусу щодо можливих заходів.

За його словами, слід уникати нової холодної війни, оскільки вона вже мала трагічні наслідки в Центральній Європі, інформує Hirado.hu.

Як зазначив Сіярто, угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, але водночас підтримує дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту шляхом переговорів та прямі переговори замість інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Сіярто також повідомив, що евакуація дипломатів чи членів сімей посольства Угорщини в Києві наразі не планується. Також не розглядаються зміни рекомендацій для туристів.

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві.

У розмові з українським колегою Дмитром Кулебою Залкаліані запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, інформує пресслужба МЗС України.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США дозволив працівникам посольства Штатів у Києві добровільно покинути країну. Члени їхніх родин повинні зробити це в обовʼязковому порядку. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".

Частину своїх дипломатів з України виводить і Великобританія.

МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

В Естонії після заяви США зразу повідомили, що не збираються висилати своїх дипломатів.

Після цього ЗМІ оприлюднили заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. Згідно із нею ЄС не висилатиме своїх дипломатів і їхні родини з України слідом за Штатами.