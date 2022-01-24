Порошенко досі не здав закордонний паспорт на вимогу суду, – ДБР

Державне бюро розслідувань заявило, що пʼятий президент, народний депутат "Євросолідарності" Петро Порошенко поки не здав паспорти для виїзду за кордон, до чого його зобовʼязав суд.
У ДБР нагадали, що 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
У відомстві наголосили, що згідно з рішенням суду Петро Порошенко зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України.
"Однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", – зазначили у відомстві.
Порошенко своєю чергою каже, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
Зазначимо, що рішення суду про особисте зобовʼязання оскаржує Офіс генпрокурора.
Напередодні Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. За словами п’ятого президента, це доводить неадекватність влади, бо його міжнародна діяльність націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва держави.
За словами лідера "Євросолідрності", вказівку заблокувати йому виїзд з України дав особисто Зеленський.
Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.
Порошенко вважає цю справу політичною.
Запобіжний захід Порошенку обрали 19 січня 2022 року.