Порошенко досі не здав закордонний паспорт на вимогу суду, – ДБР

Заяви Порошенка про блокування його участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у ДБР назвали маніпуляцією.

Державне бюро розслідувань заявило, що пʼятий президент, народний депутат "Євросолідарності" Петро Порошенко поки не здав паспорти для виїзду за кордон, до чого його зобовʼязав суд.

У ДБР нагадали, що 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

У відомстві наголосили, що згідно з рішенням суду Петро Порошенко зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України.

"Однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", – зазначили у відомстві.

Порошенко своєю чергою каже, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

Зазначимо, що рішення суду про особисте зобовʼязання оскаржує Офіс генпрокурора.

Напередодні Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. За словами п’ятого президента, це доводить неадекватність влади, бо його міжнародна діяльність націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва держави.

За словами лідера "Євросолідрності", вказівку заблокувати йому виїзд з України дав особисто Зеленський.

Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Запобіжний захід Порошенку обрали 19 січня 2022 року.