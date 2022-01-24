"Євросолідарність" обігнала "Слугу народу" в рейтингу партій, – КМІС

Партія "Європейська солідарність" має відносно найвищу підтримку – 18,9% серед тих, хто визначився з вибором і взяв би участь у голосування.

Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально ділять друге місце. Це "Слуга народу" (13,7%), "Батьківщина" (13,7%) та ОПЗЖ – 11,6.

Понад 5% прохідного бар’єру політисла ексспікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика" – 7,6%, "Сила і честь" – 7,4%, "Наші" – 5,5%.

Мають дещо нижче прохідного бар’єру "Українська стратегія Гройсмана" – 4,7%, Радикальна партія – 4,6%, "УДАР" – 4,5%. У інших партій – нижча підтримка.

"Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії «Європейська солідарність» (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії «Слуга народу» (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася", – додали в КМІС.

Партію "Євросолідарність" серед чотирьох парламентських політсил вважають також головною опозицією 32,3%. Далі – ОПЗЖ з 19,1%, "Батьківщина" – 15,2% і "Голос" 2,7%.

Опитування проводилося 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephonei nterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 1205 респондентів з неокупованих частин України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький звернув увагу, що потрібно враховувати період опитування – одразу після подій навколо повернення П. Порошенка в Україні та його судового процесу.

"Утім, «після не означає внаслідок», тому виявлена динаміка показників, скоріше за все, насправді є наслідком комплексу факторів – як, власне, судовий процес над П. Порошенком, так і економічні питання та питання, пов’язані з безпекою України через ескалацію з боку Росії", – додав він.

Згідно з грудневим опитуванням "Рейтингу", подолати 5% барʼєр проходження вдалося б "Слузі народу" з 19,2%, "Європейській солідарності" з 14,1%, "Батьківщині" з 11,1%, ОПЗЖ (10,5%), Українській стратегії Гройсмана (6,8%), Силі і честь Смешка (6,5%), партія Дмитра Разумкова, якої поки що не існує (6%), партія власника каналу "Наш" Євгена Мураєва (5,7%).