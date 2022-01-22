Кулеба: якщо дозволимо страху розхитати Україну зсередини, Путіну і нападати не доведеться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців не піддаватися паніці, незважаючи на шквал повідомлень про російську загрозу.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" у суботу він нагадав, що Росія не вперше звозить танки та артилерію до кордонів України.

"Ми з вами все це вже переживали навесні минулого року. Відео з ешелонами, які везуть танки, артилерію, розгортання військових таборів вздовж нашого кордону. Ми вже все це бачили. А до цього ми бачили бої в Авдіївці, бої за донецький аеропорт, Дебальцеве. Ми бачили багато інших військових дій. Держава Україна пройшла через страшні випробування і стала сильнішою", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що західні партнери України демонструють "безпрецедентну готовність" допомагати, і всі зосереджені на одному – на запобіганні ескалації.

"Питання в іншому. От дивіться, Російська Федерація здійснює маневри військові, навчання, щось там підвозить до українського кордону. Ще немає, немає атаки. Більше того, навіть немає повної бойової готовності цієї російської сили на здійснення атаки. Але є величезна купа ось таких повідомлень, як ми зараз почули. Повідомлень, які лунають також від наших партнерів, що от війна неминуча. Що відбувається в Україні? Курс гривні слабшає, інвестори ставлять проєкти на паузу, і внутрішні інвестори, і зовнішні, люди починають напружуватися, панікувати, ухвалюють відповідні економічні рішення. Тобто, ще не здійснивши атаку, Путін вже, на жаль, я це маю сказати, нашими руками здобуває собі переваги", - сказав Кулеба.

"І тому зараз захист України в руках кожного українця, який має зберігати спокій і віру в свою державу і в її партнерів, які підтримують цю державу. Тому що, якщо ми дозволимо розхитати Україну з середини ось цим нагнітанням військового страху, Путіну і не доведеться нападати, тому що все посиплеться саме по собі, економіка просто посиплеться", - підсумував він.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення. Це вторгнення буде зустрінуте швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку США і союзників. Байден підкреслив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".