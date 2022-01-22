Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО від 30 грудня 2021 року, який передбачає застосування економічних санкцій проти низки юридичних та фізичних осіб Російської Федерації, а також проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au.

Відповідні укази №19/2022, №20/2022, №21/2022, №22/2022 оприлюднені на сайті глави держави.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Олексія Данілова.

Санкції запроваджені строком на три роки і передбачають блокування активів, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України.

У санкційцний список, зокрема, потрапила кіпрська компанія Biscone Limited, якій належить 5,598% акцій українського підприємства "Турбоатом". Компанія афілійована з російським холдингом "Силові машини" Олексія Мордашова.



Також санкції запровадили проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників, які розробили проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації.

Санкції також запровадили проти таких російських компаній: АТ "Ленпромтранспроект", АТ "Страхова бізнес-група", АТ "Страхове товариство газової промисловості", АТ Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес", ВАТ "Гіпрошахт", ВАТ "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор", ТОВ "АЛАРМ911 НЕВА", ТОВ "Геозембуд", ТОВ "Криммереженергопроект", ТОВ "Науково-дослідний інститут діагностики", ТОВ "Науково-дослідний інститут перспективного містобудування", ТОВ "Нівад", ТОВ "СІРІУС ПРОЕКТ", ТОВ "Транспроект", ТОВ Керуюча компанія "ТЮС", ТОВ Холдингова компанія "Трансбуд", ФДУ "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "Модернізація транспортної системи Росії", Федеральне державне підприємство "Відомча охорона залізничного транспорту Російської Федерації", Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації", Фонд проектів соціального та культурного призначення "Національна культурна спадщина", Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони", державна автономна установа міста Севастополя "Центр розвитку туризму".

Також санкції запроваджено проти 52 російських "чиновників", які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму та російських суддів з окупованого Криму.

До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв. З 2017 року йому заборонено в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 грудня розглянули 21 питання, зокрема першочергові заходи безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

На розгляд РНБО, зокрема, було винесене питання застосування санкцій стосовно людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України.

"До компаній, не тільки представники російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, і деякі інші заходи. Крім того, Іван Баканов мав доповідь стосовно внесення змін до санкцій – мова йшлася про 4 людини – жіночки поміняли прізвища", – сказав секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.