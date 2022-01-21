У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив посла в Саудівській Аравії

Попередній посол Вадим Вахрушев був звільнений у квітні 2021 року.

Зеленський призначив посла в Саудівській Аравії
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Саудівській Аравії.

В указі №15/2022 від 21 січня повідомляється, що на цю посаду призначено Анатолія Петренка.

Попередній посол Вадим Вахрушев був звільнений у квітні 2021 року. Він був також послом в Омані і Ємені за сумісництвом.

Анатолій Григорович Петренко з 2017 року займає посаду заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції. До цього він проходив службу на різних посадах у командуванні Сухопутних військ і Генеральному штабі, де обіймав посади від начальника відділу до начальника управління євроатлантичної інтеграції, та Міністерстві оборони на посаді директора Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

У 2018 році звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта.

Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також