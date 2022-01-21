Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс генерального прокурора у п'ятницю, 21 січня, подав апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, який обрав запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання.

На сайті ОГП повідомляється, що прокурори наполягатимуть на арешті політика з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка", а тому запобіжний захід потрібно посилити.

Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Запобіжний захід Порошенку обрали 19 січня 2022 року.