​ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції щодо запобіжного заходу Порошенку

У Бюро вважають, що особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного".

У Державному бюро розслідувань вважають, що сторона обвинувачення має всі підстави для оскарження рішення суду про запобіжний захід Петру Порошенку.

Про це йдеться в заяві ДБР.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - зазначають у Держбюро розслідувань.

В ДБР наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Крім того на Порошенка судом покладено наступні обов’язки: прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд призначив Порошенку особисте зобовʼязання як запобіжний захід у так званій вугільній справі.

Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою строком у два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист просив не обирати будь-який запобіжний захід. Адвокати наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, бо підозра не була підписана належним чином.

Судове засідання з обрання запобіжного почалося ще 17 січня і тривало близько 11 годин. Суддя Олексій Соколов провів у нарадчій кімнаті 5 годин, але так і не дійшов до рішення, тож оголошення перенесли на 19 січня.