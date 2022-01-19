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Фігурант справи НАБУ про розкрадання в Інституті титану втік з України

Обвинуваченого судитимуть заочно.

Фігурант справи НАБУ про розкрадання в Інституті титану втік з України
Фото: nabu.gov.ua

Вищий антикорупційний суд заочно судитиме колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного та проєктного інституту титану Андрія Рачкова.

Як повідомляється на сайті ВАКС, він 27 разів не з'являвся в судові засідання, а коли судді нарешті постановили здійснити його привід, то виявилося, що обвинувачений не в Україні.

"Від детектива НАБУ надійшла інформація про те, що наприкінці грудня 2021 року він залишив територію України і не повертався", - повідомив суд.

У зв'язку з цим колегія суддів Антикорсуду задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення обвинуваченого в міжнародний розшук. Заставу в розмірі 525,5 тис. гривень стягнули на користь держави. Обвинуваченому також обрали новий запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що справа Рачкова - це перший обвинувальний акт, який було передано до ВАКС після його створення у 2019 році.

Колишнього посадовця державного підприємства (з 2017 року - акціонерне товариство) обвинувачують у тому, що впродовж 2012-2013 років він забезпечив перерахування Інститутом на рахунки компанії офшорної юрисдикції (Британські Віргінські острови) 1,258 млн дол США за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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