Фігурант справи НАБУ про розкрадання в Інституті титану втік з України

Вищий антикорупційний суд заочно судитиме колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного та проєктного інституту титану Андрія Рачкова.

Як повідомляється на сайті ВАКС, він 27 разів не з'являвся в судові засідання, а коли судді нарешті постановили здійснити його привід, то виявилося, що обвинувачений не в Україні.

"Від детектива НАБУ надійшла інформація про те, що наприкінці грудня 2021 року він залишив територію України і не повертався", - повідомив суд.

У зв'язку з цим колегія суддів Антикорсуду задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення обвинуваченого в міжнародний розшук. Заставу в розмірі 525,5 тис. гривень стягнули на користь держави. Обвинуваченому також обрали новий запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що справа Рачкова - це перший обвинувальний акт, який було передано до ВАКС після його створення у 2019 році.

Колишнього посадовця державного підприємства (з 2017 року - акціонерне товариство) обвинувачують у тому, що впродовж 2012-2013 років він забезпечив перерахування Інститутом на рахунки компанії офшорної юрисдикції (Британські Віргінські острови) 1,258 млн дол США за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала.