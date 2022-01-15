Справу катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвим передали до суду

Справу авіакатастрофи АН-26 під Харковом передали до Чугуївського міського суду Харківської області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Шістьох колишніх військових посадовців судитимуть за двома статтями – за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Судитимуть колишнього командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, командира військової частини А4104 і двох його заступників, керівника польотами на аеродромі “Чугуїв” і ексвиконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедубу.

Вони “не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямах”. А також – порушили правила підготовки та проведення польотів.

“Їх недбале ставлення до військової служби призвело до катастрофи літака АН-26 у вересні 2020 року поблизу м. Чугуїв Харківської області. Тоді загинуло 26 військовослужбовців”, – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі ДБР, які повідомили, що в діях вищевказаних військових службових осіб вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів.

“У результаті, під час проведення навчальних польотів на авіаційному аеродромі військової частини А4104 кількість курсантів на літаку Ан-26Ш перевищувала установлену норму. Після виконання не передбачених для літака вказаного типу льотних вправ, на підльоті до посадкової смуги повітряне судно втратило висоту, зіткнулося з землею та спалахнуло”, – зазначили у ДБР.

Досудове розслідування у провадженні тривало 7 місяців 10 днів і було завершено “у рекордні для кримінальних проваджень такої категорії строки”.

“Якщо провину вищевказаних осіб буде доведено у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”, – додали у Бюро.

Нагадаємо, 25 вересня біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися.

У травні ДБР назвало основною причиною падіння незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети літака конвеєрним способом. Під час заходу на останній зліт була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, екіпаж вчасно її не виявив.

Ще однією з причин цієї трагедії була видача і підтвердження рішень про виконання літаком АН-26 вправ, котрі не передбачалися до експлуатації літака, а також документів про спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеку польотів.

Окрім того, серед встановлених причин катастрофи є допуск керівництвом університету навчальних польотів із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.