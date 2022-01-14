Суд і час засідання для обрання запобіжного заходу Порошенку оголосять до понеділка, – ДБР

ДБР наполягає, що поїздка Порошенка за кордон не була запланована заздалегідь.

Справа за підозрою пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка у державній зраді розглядатиметься у відкритому судовому процесі. До понеділка мають повідомити, в якому суді і о котрій будуть обирати запобіжний захід.

Про це повідомили на брифінгу в Державному бюро розслідувань.

ДБР наполягає, що поїздка Порошенка за кордон не була заздалегідь запланована, як про це говорили його адвокати. Через запит до авіакомпанії зʼясували, що Порошенко купив квитки до Стамбула о 19 годині 17 грудня – за кілька годин після того, як слідчі намагалися вручити йому повістку про виклик, але він це проігнорував.

"Заяви адвокатів про те, що заздалегідь була запланована поїздка, не відповідають дійсності. 20 грудня 2021 пʼятому президенту і нині народному депутату повідомлено про підозру. Упродовж усього цього часу від сторони захисту лунали заяви, які мали на меті надати цій справі політичне забарвлення", – зазначили в ДБР.

Оскільки Порошенко, як зазначили в ДБР, ухилився від явки до суду, клопотання про обрання йому запобіжного заходу досі не розглянули. Слідчі сподіваються, що це буде зроблено вже у понеділок 17 січня, коли Порошенко повернеться в Україну. Вони також сподіваються, що він сам прийде на засідання з обрання запобіжного заходу і примусово його приводити не потрібно.

Про те, що чекає на Порошенка, якщо він не прилетить 17 січня, як обіцяв, у ДБР мають повідомити згодом.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він повідомляв, що проводить міжнародні зустрічі, зокрема по лінії НАТО.

Він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. У клопотанні для нього просять утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявили, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом кажуть, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.