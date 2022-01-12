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Порошенко зустрівся у Брюсселі з генсеком ЄНП

Говорили про євроатлантичну солідарність та українське правосуддя.

Порошенко зустрівся у Брюсселі з генсеком ЄНП
Фото: /eurosolidarity.org

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час робочої поїздки у Брюссель зустрівся з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Повідомляється, що під час зустрічі обговорювалися питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.

"Петро Порошенко наголосив на неприпустимості відновлення концепції сфер впливу на європейському континенті та надання Росії права вето на вільний вибір європейських держав геополітичних союзів та інтеграційних утворень. Він закликав до запровадження превентивних, а не реактивних санкцій проти російської влади за відмову від деескалації та загострення ризиків масштабного вторгнення на територію України. Ідеться зокрема про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов’язаннями, санкцій проти наближених до Путіна осіб і членів їх сімей та зупинку Північного потоку-2", - йдеться у повідомленні.

Також обговорювалися питання внутрішньополітичного розвитку в Україні, зокрема "інструменталізація владою правоохоронних органів та правосуддя для боротьби з політичними опонентами", зазначили у "ЄС".

Нагадаємо, Петро Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня.

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