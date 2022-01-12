Адвокат заявив, що суд уже ухвалив рішення про затримання Порошенка, але Офіс генпрокурора це приховує

У Печерському суді, який начебто ухвалив це рішення, від коментарів відмовилися.

Печерський районний суд ухвалив рішення про затримання народного депутата Петра Порошенка для доставки до суду. Однак Офіс генпрокурора документ приховує.

Про це під час брифінгу повідомив адвокат політика Ігор Головань.

"Ми знаємо, цю інформацію, чомусь приховує ОГПУ, чомусь приховує Печерський суд, що існує така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду і існує клопотання ОГПУ про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу", – заявив адвокат.

За словами Ігоря Голованя, захист офіційно звернувся до Печерського суду із клопотанням про призначення засідання у справі на 17 січня, щоб забезпечити Порошенку можливість бути присутнім на ньому. Раніше політик повідомив, що повернеться цього дня в Україну і готовий добровільно з’явитися до суду.

Захист лідера "Євросолідарності" наголосив, що жодних підстав для примусового доставлення Петра Порошенка до суду або його затримання немає. Крім того, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, про розгляд подібних клопотань народного депутата мають повідомити завчасно.

Прессекретар Печерського районного суду Києва Віталій Чергавий заявив, що нічого з цього приводу коментувати не буде.

"Це, якщо вірно трактувати процесуальне рішення "Дозвіл на затримання з метою приводу", – надходження, розгляд, усе пов'язане з такого приводу клопотаннями суд не коментує. Це має коментувати слідче провадження або ж процесуальні керівники", – сказав він "Суспільному".

Раніше сьогодні стало відомо, що підозрюваний у державній зраді пʼятий президент, нардеп Петро Порошенко повернеться до України вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави. Сьогодні лідер "Європейської Солідарності" працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО.