Чернишов: "Цьогоріч один із пріоритетів держави – розвиток інфраструктури у громадах"

У цьому році на соціальну, комунальну і дорожну інфраструктуру витратять близько 132 млрд гривень.

У 2022 році громади отримають близько 132 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на розвиток соціальної, комунальної та дорожньої інфраструктури.

Водночас обʼєм Державного фонду регіонального розвитку складе понад 5 мільярдів гривень – це передбачено державним бюджетом на поточний рік. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляють у пресслужбі Мінрегіону.

"У 2022 році майже 132 млрд гривень буде спрямовано на розвиток інфраструктури у громадах та регіональні проєкти. Цьогоріч держава забезпечила громади достатнім ресурсом для більш ефективного розвитку економіки на місцях. Майже 9 мільярдів гривень — на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. А на будівництво і ремонт доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності передбачено понад 24 мільярди гривень. Тож це предметний заклик до органів місцевого самоврядування розробляти сміливі та інноваційні проєкти, які допоможуть збільшити місцевий бюджет, створити нові робочі місця та розкрити економічний потенціал", — підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Згідно з ухваленим держбюджетом-2022, державна фінансова підтримка буде розподілена наступним чином:

регіональний розвиток — 27,5 млрд грн;

розвиток сільських територій — 7,1 млрд грн (у тому числі на підтримку сільгоспвиробників — 4,4 млрд грн);

розвиток у сфері охорони здоров’я — 5,4 млрд грн;

розвиток у сфері освіти — 6,8 млрд грн;

розвиток дорожньої інфраструктури — 66,8 млрд грн (у тому числі на дороги загального користування місцевого значення, а також на вулиці і дороги комунальної власності — 24,6 млрд грн.);

розвиток транспортної інфраструктури — 2,5 млрд грн;

розвиток інфраструктури (соціальне забезпечення, будівництво житла) — 9,6 млрд грн;

розвиток у сфері культури — 1,9 млрд грн;

розвиток спортивної інфраструктури — 0,9 млрд грн;

інші напрями розвитку територій (у тому числі ЦНАПи) — 3,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у своїй колонці на LB.ua зазначив, що у 2021 році реформа містобудування вийшла на фінішну пряму. Було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Водночас було активізовано процес розбудови мережі індустріальних парків у державі. А також почали розв’язувати багаторічні проблемні питання у сфері ЖКГ, зокрема, щодо реструктуризації заборгованості ТКЕ та ВКГ перед НАК “Нафтогаз”.