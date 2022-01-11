Зеленський запропонував Трюдо оновити декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

"З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію", – сказав президент.

Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на сході україни та на кордоні, а також повідомив про кроки, які здійснюються для досягнення миру в межах переговорних форматів.

"Позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", – зазначив президент України.

Зеленський наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати всіляку підтримку на шляху набуття членства в Альянсі.

Окремо співрозмовники поговорили про продовження канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових.

Зеленський та Трюдо також погодилися з необхідністю докладати спільних зусиль, щоб домогтися належної компенсації для родин жертв катастрофи літака рейсу МАУ PS752, який два роки тому був збитий над Тегераном.

Зеленський запросив канадського прем'єра відвідати україну в 2022 році.

Нагадаємо, в грудні минулого року Канада підтвердила готовність до використання усіх можливих механізмів задля стримування Росії від подальшого розширення агресії проти України.