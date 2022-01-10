Офіс генпрокурора повідомив про продовження домашнього арешту Медведчука до 10 березня

"Строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні складатиме близько 5 місяців".

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку до 10 березня. Нардепа підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

"Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року", – повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У відомстві нагадали, що у межах кримінального провадження запобіжний захід нардепу було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року.

Водночас 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на два місяці.

"Отже строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Раніше сьогодні нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 місяців, що є порушенням закону.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року суд залишив Медведчука під домашнім арештом за епізодом про постачання вугілля з Донбасу. Також він підозрюється в так званій надровій справі, де спочатку також перебував під домашнім арештом, а під – під особистим зобовʼязанням.

Медведчуку та депутату ОПЗЖ Тарасові Козаку 11 травня 2021 року було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчу прибув в Офіс генпрокурора, ознайомився з копією висуненої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Він подавав скаргу, однак 30 липня Апеляційний суд залишив домашній арешт у силі.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

20 серпня Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака.