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У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток

Найбільш вразливі та незахищені верстви населення повинні отримати підтримку.

У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Офіс президента Володимира Зеленського вивчає доцільність запровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Про це радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі ВВС News Україна.

Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", – зазначив радник президента з економічних питань.

На думку Устенка, більш прийнятним варіантом могла би бути цільова фінансова підтримка за аналогією із програмою "єПідтримка". Як приклад він навів "продуктові картки", які діють у США для незаможних громадян.

"В Офісі президента позиція більш ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" – так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", – заявив Олег Устенко.

Радник президента з економічних питань наголосив, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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