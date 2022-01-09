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Притула планує цього року зареєструвати нову партію, не іменну

"Можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію".

Притула планує цього року зареєструвати нову партію, не іменну
Фото: Макс Требухов

Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", волонтер, шоумен та телеведучий Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати нову очолювану ним політичну партію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Притули, назва політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, "При Притулі".

Він також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі... Можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", - пообіцяв політик.

Нагадаємо, у червні минулого року Притула, який восени 2020 року балотувався на мера Києва від партії "Голос", оголосив про рішення вийти неї через незгоду з політикою керівництва . Він підкреслив, що планує залишитися в політиці. У вересні він оголосив про намір створити власну політичну партію.

В інтерв'ю LB.ua Притула також розповів, що займається формуванням нової політсили для участі в наступних виборах Верховної Ради.

Спільне інтвер'ю Сергія Притули та волонтера Сергія Дейнеги читайте на LB.ua за посиланням та дивіться на YouTube-каналі LBTV.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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