Адвокати Порошенка подаватимуть апеляцію на арешт його майна

Адвокат п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка Ігор Головань назвав рішення Печерського суду про арешт майна експрезидента "абсолютним беззаконням і політичним переслідуваням".

«Ми бачили, як читали рішення, і знаємо, що скоріше за все була передана флешка. Написати такий перелік за той короткий час, який був, навряд чи можливо. Ми розуміємо, і саме тому ми двічі заявляли відводи судді», – повідомив Головань.

Він зазначив, що жодних доказів вручення «підозри» Порошенку прокурори не надали.

«Ми бачимо абсолютне беззаконня, нехтування нормами права, спрямоване виключно на одне – перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність», – заявив Головань.

Адвокат також повідомив, що сторона Порошенка буде подавати апеляцію, а також звертатися до ЄСПЛ.

Захист також наголосив на упередженості судді Бортницької, яка відверто поспішала і підігрувала прокурорам.

«Упередженість була абсолютно прозора і очевидна. Тобто людина бігла бігом, аби задовольнити всі забаганки. Я не думаю, що забаганки прокурорів – це забаганки Офісу президента і особисто президента. Це моє переконання», – резюмує Ігор Головань.