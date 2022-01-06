Адвокат повідомив про намір ДБР арештувати майно Порошенка

Адвокат п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський суд планує розглянути клопотананя про арешт майна Порошенка.

Він наголосив, що про засідання суду стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів. Головань наголосив, що відповідно до КПК такі клопотання розглядаються за участі народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Крім того, як зазначає Головань, ДБР не має права подавати клопотання до Печерського суду, оскільки знаходиться у Шевченківському районі столиці.

«Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Бєлкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка», – сказав Головань.

Він нагадав, що Петро Порошенко має повернутися в Україну 17 січня.

«Зараз ми перевіримо, чи дійсно надійшли якісь клопотання і що там дійсно буде розглядатися. ...Чомусь вони знову йдуть в Печерський суд. Ми зараз принесли сюди документи за підписом того ж таки прокурора відділу на те ж саме прізвище Бєлкін, де він пише чорним по білому, що Головне слідче управління ДБР знаходиться на вулиці Петлюри, 15 в Шевченківському районі, всі вони працюють в Шевченківському районі. Чому вони звертаються до Печерського суду, що є протиправним абсолютно і незаконним, зараз ми спробуємо поставити ці питання», – наголосив Головань.