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Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку

Президент зазначив, що йому приємно подорожувати Україною, "у якій сьогодні багато рівних, сучасних, освітлених доріг".

Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський вирушив на гірськолижний курорт "Буковель" на Івано-Франківщині.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків… Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що йому приємно подорожувати Україною, "у якій сьогодні багато рівних, сучасних, освітлених доріг".

Нагадаємо, раніше видання "Українськка правда" повідомило, що Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

На початку 2020 року президент Зеленський був також на відпочинку в "Буковелі" в цьому ж готелі, де також відзначав Новий рік  Коломойський.

Курортом "Буковель" володіла компанія Коломойського та Геннадія Боголюбова. Після націоналізації "Приватбанку" частину акцій держава безуспішно намагалася продати.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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