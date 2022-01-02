​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф

"Наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині".

Росія "дуже ймовірно" вторгнеться в Україну, і її можуть стримати лише "небачені досі санкції". Проте вторгнення може мати зворотний ефект для Москви, залучивши більше країн до військового альянсу НАТО.

Про це в неділю, 2 січня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише Тhe Guardian.

В ефірі каналу CBS Face the Nation Шиффа запитали, що завадить Путіну віддати наказ про вторгнення російських військ, які зібралися біля кордону.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Шифф.

На запитання, чи вважає він, що заплановані переговори мають якісь шанси запобігти вторгненню, він відповів: "Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться".

"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", – наголосив Адам Шифф.

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Росія на той час відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як крок щодо захисту російськомовного Донбасу від того, що вона назвала б українською агресією.

За останніми даними, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.

Після засідання РНБО 30 грудня Данілов заявив, що українська влада наразі не бачить загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації.