Загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації на сьогоднішній день не бачимо, – Данілов

На сьогоднішній день на українських кордонах немає великої небезпеки. Інформація про стан із російськими військами постійно відстежується.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо казати про велике збільшення – ми такого не бачимо. Да, є певне збільшення кількості військових, я неодноразово казав, що ми чітко відслідковуємо що стосується периметру 200 км і 400 км від нашого кордону. Загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації на сьогоднішній день не бачимо, що буде завтра – завтра будемо про це говорити", – зазначив він.

Данілов додав, що, за оцінками фахівців, Росія не зможе зараз зробити велике вторгнення в Україну фізично – є певні розрахунки, період підготовки, і на сьогодні нема критичних збільшень контингенту.

Внутрішня дестабілізація – питання номер 1 для Росії, підкреслив Данілов. Він додав, що одним із прикладів провокацій, ймовірно, є подія, яка днями трапилася у Львові, коли невідомі кинули "коктейль Молотова" у паркан консульства РФ.

"Суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Людина, яка це робила, не має відношення ні до якого руху, це людина з окупованих територій – Горлівки, він зараз затриманий, з ним відпрацьовують", – зазначив він.

Правоохоронці перевіряють, чи не є цей чоловік провокатором.

Нагадаємо, за останніми даними, Росія накопичила довкола України і на тимчасово окупованих територіях близько 122 000 своїх військових. Данілов у інтервʼю нещодавно говорив, що переміщення російських військ поблизу кордону і на окупованих територіях України є, але вони не критичні. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було накопичено у три-пʼять разів більше, ніж є зараз.