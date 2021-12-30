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З початку доби на Донбасі не стріляли

По всій лінії розмежування спостерігалася "тиша".

З початку доби на Донбасі не стріляли
Фото: facebook.com/pressjfo.news

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі станом на 17:00 30 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася "тиша".

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Один український військовий зазнав поранення середньої важкості.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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