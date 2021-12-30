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У Telegram додали можливість ставити лайки та інші реакції

Адміністратори каналів зможуть вимикати емодзі, але в особистих чатах вони увімкнені завжди.

У Telegram додали можливість ставити лайки та інші реакції
Фото: EPA/UPG

Месенджер Telegram випустив нове оновлення, яке дає можливість ставити лайки та інші реакції до постів, "щоб швидко висловити свою думку, не надсилаючи зайвих повідомлень".

Про це повідомляється в блозі месенджера.

Емодзі для швидкої реакції можна вибирати самому в налаштуваннях. Щоб поставити швидку реакцію у новій версії Telegram, треба двічі натиснути на повідомлення. Для вибору інших - натиснути на повідомлення один раз на Android або затиснути на iOS. 

При цьому адміністратори груп і каналів мають можливість заборонити реакції або самим визначити, які емодзі будуть доступні в чаті. В особистих чатах реакції увімкнені завжди.

З новим оновленням в месенджері також з'явився захист від спойлерів за допомогою спеціального форматування.

Також серед нових функцій месенджера – генерація QR-коду з посиланням на профіль, переклад повідомлень, оновлене меню в десктопній версії та нові інтерактивні емодзі. 

Нагадаємо, що раніше цього року Telegram почав вставляти рекламу в великих каналах.

Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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