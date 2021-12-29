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Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"

29 грудня Гливка та Горбаль відвідали захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". 

Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Сергій Марченко
Фото: Радіо Свобода

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Ігорем Тельбізовим.

Про це Марченко повідомив "Детектору медіа".

"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", – сказав міністр.

29 грудня Гливка та Горбаль відвідали захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Дискусія відбулась за сприяння НСЖУ.

В анонсі НСЖУ Андрій Гливка був представлений як радник Мінфіну. У коментарі "Детектору медіа" Гливка повідомив, що був на заході як приватна особа і не представляв Мінфін, про що заявив одразу на початку дискусії. 

Нагадаємо, 9 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах відсторонених Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. 4 жовтня вони за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми" у його робочому кабінеті.

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

В "Укрексімбанку" пояснили, що його співробітники були відсторонені на максимально допустимий законодавством термін.

Як відомо, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень").

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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