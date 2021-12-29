Кабмін ухвалив план розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ на 2022 рік

Безпечне та здорове освітнє середовище є необхідним для забезпечення прав дітей на освіту та надання їм якісних освітніх послуг.

Кабінет Міністрів України у середу затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі (НУШ) на 2022 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"В умовах реформування освіти необхідним є створення безпечного та здорового освітнього середовища для забезпечення прав дітей на освіту та надання їм якісних освітніх послуг. План заходів на 2022 рік визначає активності, що необхідні для досягнення цих цілей", - наголосив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зазначається що, план заходів на 2022 рік спрямований на досягнення таких цілей: комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності, розвиток системи здорового харчування та формування культури харчування, належне медичне обслуговування учнів та працівників навчальних закладів, ефективний психологічний супровід освітнього процесу, безпека та інклюзивність освітнього середовища.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів підтримав рішення про підвищення стипендій для студентів. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.