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Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану

Заборону або обмеження запроваджує військове командування на підставі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей на території, де діє воєнний стан.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 29 грудня, повідомляє "Громадське”.

У документі йдеться, що запровадження заборони або обмеження здійснює військове командування на підставі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Також військові командири разом із військовими адміністраціями (у разі їх створення) можуть самостійно або із залученням органів влади ухвалювати рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей. Про таке рішення у разі його ухвалення мають повідомити через ЗМІ.

У своєму рішенні командування має обґрунтувати необхідність й зазначити строки запровадження заборони на пересування, а також надати перелік людей чи населених пунктів, яких заборона стосується. Також у рішенні зазначать інші пов’язані з цим заходи.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у жовтні 2021 року розширило перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. У документі йдеться про медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.

Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Для цього вони повинні будуть написати заяву до місцевого військкомату і принести перелік документів для реєстрації на облік. Військомат вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за віком (максимум – 60 років) і станом здоров'я.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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