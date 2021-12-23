У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік

До кінця 2022 штрафувати за відсутність обліку не будуть.

Представниці визначеного Міністерством оборони розширеного переліку професій протягом 2022 року повинні будуть написати заяву до місцевого військомату і принести перелік документів для реєстрації на облік.

Цими документами є паспорт (копія і оригінал), ІD-код, за наявності – свідоцтво про одруження і наявність дітей, закінчення навчання і довідку з роботи. Про це на брифінгу повідомив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко.

Військомат вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за віком (максимум – 60 років) і станом здоровʼя.

Він зазначив, що алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму взяття на військовий облік чоловіка.

"Що стосується підприємств, установ і організацій, то не залежно від форми власності всі вони ведуть первинний облік військовозобовʼязаних. Перелік спеціальностей включає близько 35 категорій. Що стосується ФОП, то вони такий облік не ведуть і відповідальності за ведення такого обліку не несуть, тобто покладаються на тих осіб, які працюють за договорами", – зазначив Куценко.

Він підкреслив, що військовий облік і військова служба – це різні речі.

Начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач додав, що сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без згоди.

"До кінця 2022 року жоден керівник підприємства чи керівник організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки до цього часу не будуть притягуватися до жодної відповідальності. Мета цієї роботи – приведення військового обліку людських ресурсів до вимог чинного законодавства, в результаті якого ми мамтимемо чітке уявлення щодо наявних дефіцитних військових спеціальностей, які у разі необхідності можуть бути використані в разі введення воєнного стану і особливої мобілізації", – пояснив він.

Горбач наголосив, що вже минуло шість хвиль мобілізації, за яких призвали 200 000 людей. Жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Порядок дій щодо взяття жінок на військовий облік мають розробити до кінця наступного тижня. Алгоритм та додаткова інформація з’являться на сайтах військкоматів або Міністерства оборони.