Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 грудня на засіданні Тристоронної контактної групи погодили відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії зіткнення.