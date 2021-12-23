У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі в 2021 році загинуло 65 українських військових, 263 поранено, - Генштаб

Генштаб оприлюднив статистику бойових втрат 2021 року.

На Донбасі в 2021 році загинуло 65 українських військових, 263 поранено, - Генштаб
Фото: Lb.ua

За  даними Генштабу Збройних сил України, в 2021 році внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 65 українських військових, 263 - поранено.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у відповідь на інформаційний запит "Новинарні".

"Надається наявна інформація стосовно втрат особового складу Збройних Сил України в районі проведення АТО/ООС станом на 21.12.2021, а саме: (…) у 2021 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 65 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 263 особи", - йдеться в повідомлнні.

Порівняно з 2020 роком, загиблих унаслідок бойових дій – на 15 більше, поранених – на 75 менше.

"У 2020 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 50 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 338 осіб”, - зазначили в Генштабі.

Варто зазначити, що за верифікованими даними "Новинарні", які спираються на повідомлення пресцентру ООС та сповіщеннями про померлих поранених, станом на 22 грудня загинули 78 українських військових.

На запитання про небойові втрати в ЗСУ за рік Генштаб даних не оприлюднив, зазначивши, що "відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічної підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність... можуть становити державну таємницю".

Нагадаємо, від початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також