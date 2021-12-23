На Донбасі в 2021 році загинуло 65 українських військових, 263 поранено, - Генштаб

За даними Генштабу Збройних сил України, в 2021 році внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 65 українських військових, 263 - поранено.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у відповідь на інформаційний запит "Новинарні".

"Надається наявна інформація стосовно втрат особового складу Збройних Сил України в районі проведення АТО/ООС станом на 21.12.2021, а саме: (…) у 2021 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 65 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 263 особи", - йдеться в повідомлнні.

Порівняно з 2020 роком, загиблих унаслідок бойових дій – на 15 більше, поранених – на 75 менше.

"У 2020 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 50 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 338 осіб”, - зазначили в Генштабі.

Варто зазначити, що за верифікованими даними "Новинарні", які спираються на повідомлення пресцентру ООС та сповіщеннями про померлих поранених, станом на 22 грудня загинули 78 українських військових.

На запитання про небойові втрати в ЗСУ за рік Генштаб даних не оприлюднив, зазначивши, що "відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічної підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність... можуть становити державну таємницю".

Нагадаємо, від початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.