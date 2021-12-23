Співробітники Служби безпеки України у Херсонській області запобігли нелегальному вивезенню з України 10,05 г одного з найдорожчих у світі металів.

Мова про осмій: його вартість у 30 разів перевищує ціну золота, інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що двоє громадян України намагалися незаконно переправити 10,05 г металу до однієї із сусідніх країн.

"Правоохоронці викрили правопорушників під час проведення митного огляду в міжнародному пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ». 10,05 грама рідкісного металу виявили у ручній поклажі одного із зловмисників. За попередньою оцінкою, вилучена речовина – осмій 187 – є одним з найдорожчих із цінних металів. Ринкова ціна становить до 200 тис. доларів США за один грам", – сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення експертизи для встановлення обставин правопорушення.